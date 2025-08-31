https://news.day.az/world/1777260.html Трамп подпишет указ, который изменит американские выборы Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, направленный на предотвращение фальсификация на выборах. Об этом он написал в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений!
Трамп подпишет указ, который изменит американские выборы
Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, направленный на предотвращение фальсификация на выборах. Об этом он написал в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!" - отметил он.
Трамп также добавил, что запретит проводить голосование по почте. Исключение сделают только для тяжело больных людей, а также военных, находящихся далеко от территории США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре