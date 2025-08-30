Соперник "Карабаха" выбрался в лидеры АПЛ

"Челси" одержал домашнюю победу над "Фулхэмом" в матче 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Встреча прошла на "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 2:0.

На 45+9-й минуте новичок "синих" Жоао Педро открыл счет после передачи Энцо Фернандеса. Уже в начале второго тайма сам Фернандес реализовал пенальти и закрепил преимущество хозяев.

Благодаря этой победе "Челси" набрал семь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Фулхэм" с двумя очками после трех игр занимает 14-ю строчку.