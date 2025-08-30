Полеты в космос разрешили оплачивать криптовалютой

Аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная владельцем Amazon и одним из богатейших жителей планеты Джеффом Безосом, разрешила оплачивать коммерческие полеты в космос криптовалютой и стейблкоинами благодаря партнерству с Shift4. Об этом говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Платежи за путешествия на корабле New Shepard начали принимать в Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT и USDC, а клиенты могут подключать кошельки, в том числе Coinbase и MetaMask.

"Наша миссия всегда заключалась в революционном преобразовании торговли путем упрощения процесса транзакций, и мы рады распространить эту концепцию за пределы Земли", - подчеркнул гендиректор Shift4 Тейлор Лаубер, отметив, что их сотрудничество с бизнесом Безоса теперь "позволит забронировать незабываемое приключение, независимо от предпочитаемого способа оплаты".

Суборбитальный корабль, обеспечивающий пассажирам вид на Землю через большие иллюминаторы во время полетов, перевез за линию Кармана - международно признанную границу космоса на высоте 100 километров - уже более 75 пассажиров.