Армен Григорян встретился с Али Лариджани

В рамках визита в Иран секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян встретился с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информагентство "Tasnim".

Во время встречи стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы.