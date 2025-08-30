https://news.day.az/world/1777101.html Армен Григорян встретился с Али Лариджани В рамках визита в Иран секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян встретился с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информагентство "Tasnim". Во время встречи стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы.
