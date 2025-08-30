Названы смартфоны Xiaomi, которые получат новую прошивку с Android 16

Компания Xiaomi готовит к выпуску третью версию фирменной оболочки HyperOS на базе Android 16, которая выйдет в сентябре. Среди первых прошивку получат как минимум семь моделей смартфонов, сообщает портал XiaomiTime, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В число моделей, которые первыми получат HyperOS 3, войдут флагманские Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 14T Pro, 15T Pro, а также Redmi K70 Ultra и K80 Ultra.

Кроме того, первыми смартфонами, на которых HyperOS 3 будет предустановлена из коробки, станут флагманские смартфоны серии Xiaomi 16, презентация которых ожидается в конце сентября или начале октября.

Среди ключевых улучшений HyperOS 3 заявлены переработанные анимации с более плавными переходами, повышение общей производительности и стабильности системы, а также углубленная интеграция с другими продуктами экосистемы Xiaomi. По слухам, дизайн системы будет во многом схож с новой iOS 26 - Xiaomi интегрирует в свою оболочку дизайн-код "жидкого стекла". В связи с этим, многие бюджетные смартфоны могут лишиться нового дизайна или вовсе не получить обновления из-за ограниченной производительности.