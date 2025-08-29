https://news.day.az/economy/1776936.html Названа дата проведения I Международного инвестиционного форума Азербайджана Первый Международный инвестиционный форум Азербайджана пройдет 22-23 сентября.
Первый Международный инвестиционный форум Азербайджана пройдет 22-23 сентября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев во время панельной дискуссии на тему "Будущие карьеры: как оставаться актуальным, подготовленным и востребованным".
"Форум будет организован совместно с партнером из Италии, Домом Амброзетти, при поддержке Euronews и участии приглашенных гостей из Bloomberg", - подчеркнул он.
