Вратарь “Араз-Нахчывана” получил приглашение в сборную Молдовы

Вратарь "Араз-Нахчывана" Кристиан Аврам получил приглашение в сборную Молдовы по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Голкипер поможет своей команде в матчах отборочного цикла чемпионата мира против Израиля пятого сентября и Норвегии девятого сентября.