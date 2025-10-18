Президент Ильхам Алиев: Укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном

Укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью казахстанскому агентству "Казинформ".

"Укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном: объем азербайджанских вложений в экономику Казахстана достиг 225 млн долларов, тогда как казахстанские инвестиции в Азербайджан составили 136 млн долларов. Эти показатели свидетельствуют о взаимной заинтересованности сторон в долгосрочном партнерстве и устойчивом развитии", - добавил глава государства.