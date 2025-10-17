ЦБА и ВБ обсудили возможности расширения сотрудничества - ФОТО
В рамках рабочего визита председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязымова в Вашингтон (США) состоялась встреча с вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, стороны обменялись мнениями о перспективах долгосрочного расширения сотрудничества в поддержку целей устойчивого развития.
Во время встречи была выражена удовлетворенность сотрудничеством с ВБ в обеспечении макроэкономической стабильности и расширении финансовой инклюзии в стране. Также были обсуждены инициативы и реализуемые проекты, предусмотренные новой Страновой рамочной программой партнёрства по Азербайджану.
Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах долгосрочного расширения сотрудничества в поддержку целей устойчивого развития.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре