Иранские военные корабли, участвовавшие в учениях AZIREX-2025, покинули Бакинский порт

Корабли и личный состав Военно-морских сил Исламской Республики Иран, находившиеся в Азербайджане для участия в совместных поисково-спасательных учениях "AZIREX-2025", 18 октября покинули Бакинский порт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

Следует отметить, что корабли и личный состав Военно-морских сил Исламской Республики Иран вошли в территориальные воды нашей страны 15 октября и прибыли к месту сбора для участия в совместных поисково-спасательных учениях AZIREX-2025, которые проходили в Азербайджане.