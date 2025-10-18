https://news.day.az/society/1789081.html Иранские военные корабли, участвовавшие в учениях AZIREX-2025, покинули Бакинский порт - ФОТО Корабли и личный состав Военно-морских сил Исламской Республики Иран, находившиеся в Азербайджане для участия в совместных поисково-спасательных учениях "AZIREX-2025", 18 октября покинули Бакинский порт. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом опубликовало Министерство обороны Азербайджана.
Корабли и личный состав Военно-морских сил Исламской Республики Иран, находившиеся в Азербайджане для участия в совместных поисково-спасательных учениях "AZIREX-2025", 18 октября покинули Бакинский порт.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом опубликовало Министерство обороны Азербайджана.
Следует отметить, что корабли и личный состав Военно-морских сил Исламской Республики Иран вошли в территориальные воды нашей страны 15 октября и прибыли к месту сбора для участия в совместных поисково-спасательных учениях AZIREX-2025, которые проходили в Азербайджане.
