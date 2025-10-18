В Иране заявили об истечении срока действия резолюции ООН по ядерной программе страны

С 18 октября 2025 года резолюция Совета Безопасности ООН №2231, регулирующая положения, касающиеся ядерной программы Ирана и связанных с ней механизмов, утратила силу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

В заявлении отмечается, что речь идёт о резолюции Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года о мирной ядерной программе Ирана.

Согласно заявлению, с прекращением действия резолюции 2231 вопрос иранской ядерной программы должен быть исключён из повестки дня Совета Безопасности ООН по теме "нераспространение ядерного оружия". Теперь ядерная программа Ирана должна рассматриваться на тех же основаниях, что и программы государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающих ядерным оружием.

В заявлении подчеркивается, что включение иранской ядерной программы в повестку Совбеза ООН изначально преследовало цель подтвердить ее мирный характер и отсутствие намерений по созданию ядерного оружия. Эта цель, как отмечено, была полностью достигнута. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не представило ни одного доклада, противоречащего этому факту, несмотря на давление со стороны "европейской тройки" и США. Вместе с тем, несмотря на выполнение Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), страна по-прежнему находится под санкциями, а Европейский союз и США не выполнили свои обязательства по их снятию.

"Иран заявляет, что злоупотребление "механизмом пятидесяти пяти" со стороны "европейской тройки" - Великобритании, Франции и Германии, являющихся участниками СВПД, - с целью восстановления действия утраченных резолюций Совбеза ООН является незаконным. Эти действия не нарушают правовую базу, изложенную в резолюции 223", - говорится в заявлении.

МИД Ирана добавил, что два постоянных члена Совета Безопасности не согласны с указанными действиями "европейской тройки" и США. В совместном письме Ирана, Китая и России Генеральному секретарю ООН подчеркивается, что Совет Безопасности не принимал решения, разрешающего Секретариату ООН готовить независимое заключение о восстановлении действия отмененных резолюций против Ирана.

"В связи с вышеизложенным Генеральному секретарю ООН предлагается немедленно исправить неверную информацию на веб-сайте ООН, касающуюся процедуры подачи заявления о восстановлении действия утративших силу резолюций против Ирана в соответствии со статьей 100 Устава ООН, и предотвратить дальнейшее недопонимание в юридических процедурах, связанных с функциями Совета Безопасности", - говорится в заявлении.