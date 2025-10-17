На Филиппинах снова землетрясение

Мощное землетрясение произошло на юге Филиппин.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 17 октября, в 07:03 по местному времени (03:03 по Баку). Их магнитуда достигала 6,1 - это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в шести километрах от муниципалитета Дапа в провинции Суригао-дель-Норте. Очаг залегал на глубине 69 километров. О пострадавших и разрушениях ничего не известно. Угрозу цунами в стране не объявляли.