На Филиппинах снова землетрясение
Мощное землетрясение произошло на юге Филиппин.
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 17 октября, в 07:03 по местному времени (03:03 по Баку). Их магнитуда достигала 6,1 - это сейсмологи считают сильным землетрясением.
Эпицентр явления находился в шести километрах от муниципалитета Дапа в провинции Суригао-дель-Норте. Очаг залегал на глубине 69 километров. О пострадавших и разрушениях ничего не известно. Угрозу цунами в стране не объявляли.
