НЛО летают над ядерными базами США.

Как передает Day.Az, такое признание сделал госсекретарь США Марко Рубио в новом сенсационном документальном фильме.

В документальном фильме "Эпоха раскрытия" будут представлены три рассекреченных видео с неопознанными объектами, снятыми пилотами ВМС США. Рубио утверждает, что эти объекты были сняты над закрытыми ядерными объектами и не принадлежали США. Он заявил, что даже президенты информированы о наблюдениях, а свидетели опасаются за свою жизнь.

Пентагон подтвердил подлинность видео, опубликованных после утечек в 2007 и 2017 годах, чтобы развеять сомнения общественности. Цель фильма - раскрыть многолетнее сокрытие информации о нечеловеческой разумной жизни.

Премьера фильма Эпоха раскрытия информации (The Age of Disclosure), выйдет на Prime Video 21 ноября.