Обсуждены перспективы сотрудничества между ЦБ Азербайджана, ВБ и МВФ - ФОТО
Делегация во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым приняла участие в очередной Ежегодной встрече избирательной группы Всемирного банка и Международного валютного фонда, в которую входит и Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал председатель ЦБА Талех Кязымов.
На встрече обсуждались ключевые вопросы, связанные с динамикой экономического развития стран, представленных в Избирательной группе, обеспечением макроэкономической стабильности и расширением финансовой инклюзивности.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления партнёрства между странами - членами Избирательной группы и углубления сотрудничества с международными финансовыми институтами.
