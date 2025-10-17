В Азербайджане прояснили ситуацию с пенсионным возрастом

Министерство финансов прокомментировало распространившиеся в последние дни сообщения о возможном повышении пенсионного возраста в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, в ведомстве заявили, что в финансовой устойчивости пенсионной системы Азербайджана рисков не наблюдается.

"Традиционно, как и каждый год, Министерство финансов, являясь фискальным органом, включает в свои анализы различные социально-экономические, гуманитарные и фискальные риски, с которыми страна может столкнуться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также представляет свои взгляды на пути их предотвращения в будущем", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что согласно разделу "Оценка среднесрочных и долгосрочных рисков" опубликованного Министерством документа "Среднесрочная рамка расходов", в настоящее время в стране сохраняется удовлетворительное состояние фискальной устойчивости в среднесрочном периоде, включая финансовую стабильность пенсионной системы, и каких-либо признаков риска не наблюдается.

"Отмечаем, что в 2026-2029 годах, охватываемых документом "Среднесрочная рамка расходов", одной из основных и приоритетных задач правительства будет повышение социального благосостояния населения и устойчивое улучшение качества жизни, и этот вопрос останется под постоянным контролем", - говорится в сообщении.