Инвестиции в операции с недвижимостью в Азербайджане возросли

В январе-сентябре текущего года из инвестиций в основной капитал в Азербайджане на операции с недвижимостью было направлено 6,4 млн манатов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, это на 3,9 млн манатов, или в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За девять месяцев 2024 года из инвестиций в основной капитал в стране на операции с недвижимостью было направлено 2,5 млн манатов.

Следует отметить, что в январе-сентябре 2025 года за счет всех источников финансирования на развитие экономики и социальной сферы страны было инвестировано 13,048 млрд манатов в основной капитал, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 11,5%, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 7%.

От общего объема инвестиций 6,648 млрд манатов, или 51% пришлось на производственные сферы, 4,298 млрд манатов (32,9%) - на сферу услуг и 2,102 млрд манатов (16,1%) - на строительство жилых зданий.