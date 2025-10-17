В США разбился легкомоторный самолет

- есть ли выжившие?

В маленьком городе Бэтх-Тауне в штате Мичиган произошло крушение легкомоторного самолета.

Как передает Day.Az, об этом сообщили New York Post местные власти.

Авиакатастрофа произошла примерно в 17:00 рядом с пересечением Кларк-роуд и Пикок-роуд. Все трое пассажиров, личности которых пока не установили, были найдены на месте без признаков жизни.

На фотографиях с места происшествия, опубликованных местными СМИ, запечатлели сильный дым и огонь, поднимающиеся из густо заросшего деревьями участка, где упал самолет.

Причины крушения пока не известны, сообщили городские власти. На месте работают представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которые помогут в проведении расследования.

Городок Бэтх-Тауне, согласно данным переписи 2020 года, насчитывает всего 2 841 жителя. Власти попросили жителей и автомобилистов избегать района аварии, так как дорога перекрыта для работы спасателей.