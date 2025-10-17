Трамп заявил о заинтересованности США в покупке БПЛА у Украины

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность приобретения беспилотных летательных аппаратов военного назначения у Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Да, мы были бы", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, были ли бы американские власти заинтересованы в покупке БПЛА у Киева.

Ранее мы сообщали, что Трамп и Зеленсий проводят встречу в Белом доме.