Volkswagen снимет с производства свой старейший кроссовер

Немецкий концерн Volkswagen снимет с производства кроссовер Touareg в 2026 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал carscoops.com.

Модель выпускалась с 2002 года.

"За все время выпуска было продан 1,2 млн кроссовером Volkswagen Touareg. Автомобиль покинет конвейер в 2026 году. Тем не менее, шильдик с названием модели не исчезает навсегда, поскольку компания планирует выпустить полностью электрического преемника", - сообщает портал.

Volkswagen выпустит прощальную версию кроссовера, которая получит название Final Edition. У нее будет гравировка с названием версии на окантовке стекол задних дверей. Кроме того, автомобиль получит оригинальные накладки на пороги с подсветкой, специальную отделку приборной панели и рычаг переключения передач, обшитый кожей.