Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

Консоль нового поколения Sony PlayStation выйдет в 2027 году. Об этом на форуме NeoGAF сообщил известный инсайдер под ником Kepler L2, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист заявил, что он уверен относительно выпуска PlayStation 6 в конце 2027 года. Kepler L2 подчеркнул, что это случится с высокой долей вероятности, "если не произойдет каких-либо непредвиденных задержек". Журналисты медиа PlayStation LifeStyle заявили, что инсайдер, судя по всему, имеет источники в компании AMD, поэтому многие его прогнозы относительно консолей Sony сбывались.

Актуальная консоль PlayStation 5 вышла в ноябре 2020 года, ее предшественник - PS4 - появился в 2013 году. Таким образом, два поколения PlayStation отделяют друг от друга 7 лет. Если Sony представит PlayStation 6 в 2027 году, то она сохранит традицию.

Sony пока не раскрывает технические подробности и сроки выхода PS6. Однако в начале октября ведущий архитектор PS5 Марк Церн совместно с топ-менеджером AMD Джеком Хьюном рассказал, какие технологии появятся в приставке Sony нового поколения. Попутно они заметили, что релиз новой PS состоится через несколько лет.