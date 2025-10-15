Участники Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума ознакомились с городом Шуша

Участники Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума на тему "К климатоустойчивым и здоровым городам: региональные партнерства и инновационные решения" ознакомились с городом Шуша, являющимся символом истории и культуры Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, знакомство с Шушой началось с первого построенного жилого комплекса. Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал участников о строительно-созидательных работах, проводимых в городе. Он отметил, что за время почти 30-летней оккупации Шуша, включая исторические здания, мечети и памятники, подверглась армянскому вандализму: "После освобождения Шуши от оккупации здесь развернулись широкомасштабные восстановительно-созидательные работы. Реализованы инфраструктурные проекты, сдан в эксплуатацию первый жилой комплекс, состоящий из 23 зданий, обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев к родным очагам. Работа в этом направлении продолжается. Наряду со строительством инфраструктуры в Шуше также ведется восстановление подлинного исторического облика города, историко-культурных памятников".

Затем гости ознакомились с центральной площадью, где расположены расстрелянные памятники известным личностям Азербайджана Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю и Хуршидбану Натаван, мечетью Юхары Говхар Ага и крепостными стенами.