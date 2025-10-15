Беспроцентные кредиты в Азербайджане: как их получить?

Со следующего года в Азербайджане планируется выдача беспроцентных кредитов.

Как передает Day.Az, председатель Общественного объединения по изучению экономических ресурсов Руслан Атакишиев в интервью телеканалу "Xəzər Xəbər" сообщил, что в Азербайджане первым из продуктов исламского банкинга будет внедрён инструмент под названием "Мурабаха". Этим инструментом смогут воспользоваться предприниматели и бизнесмены.

Отметим, что исламский банкинг существенно отличается от классической банковской системы. В этом формате отсутствует понятие процента, однако это не означает, что деньги предоставляются без прибыли.

По словам Атакишиева, поскольку в исламе взимание процентов считается харамом, кредит будет предоставляться не под процент, а в форме торговой операции. То есть банк приобретает необходимый гражданину товар и продаёт его ему в рассрочку, добавляя сверху определённую сумму.

В итоге, как отметил эксперт, общая сумма затрат для гражданина не изменится, но переплата в этом случае будет называться не процентом, а торговой наценкой.

Более подробный видеоматериал представлен далее.