В Китае обнаружили новый вид ящериц с необычным языком

Китайские зоологи обнаружили и описали ранее неизвестный науке вид ящериц рода Diploderma с необычным языком светло-желтого оттенка. Новый вид, получивший название Diploderma bifluviale, найден в горном районе Хэндуань, в верховьях реки Даду на юго-западе Китая (провинция Сычуань).

Как передает Day.Az, о результатах исследования сообщает журнал ZooKeys.

Место обнаружения - территория с выраженным рельефом: крутые ущелья, высокогорные долины и изолированные участки кустарниковой растительности. Эти особенности создают условия для обособленного формирования локальных форм животных.

Исследования начались в 2018 году. Экспедиционная группа собрала несколько особей с морфологическими признаками, не характерными для других представителей рода Diploderma. В ходе дальнейшего анализа - с применением сравнительной морфологии и молекулярных методов - было подтверждено, что найденная ящерица представляет собой отдельный вид.

Длина тела животного достигает шести-семи сантиметров. Ящерица обитает на высоте 2100-2500 метров над уровнем моря, предпочитая полузасушливые кустарниковые склоны. Среди заметных анатомических особенностей - язык светло-желтого, пшеничного оттенка, что выделяет ее среди близкородственных видов.

Название bifluviale связано с географией находки: первые особи были обнаружены в районе слияния двух рек - Чуосицзя и Цзяомузу. По словам ученых, рептилия представляет собой уже 47-й вид Diploderma, официально зарегистрированный в Китае.