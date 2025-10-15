В Ханкенди стартовал III Национальный форум по градостроительству

В городе Ханкенди стартовал III Национальный форум по градостроительству.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, тема мероприятия "На пути к климатически устойчивым и здоровым городам: региональное партнерство и инновационные решения".

Форум проходит в рамках партнерства Государственного комитета по градостроительству и архитектуре с Программой Организации объединенных наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

В мероприятии принимают участие до 400 представителей государственных и частных учреждений, международных организаций, академических кругов и гражданского общества из более чем 60 стран.

Трехдневное мероприятие станет единой площадкой для обсуждения местными и международными экспертами актуальных проблем и возможностей в области градостроительства.

На форуме рассматриваются темы устойчивого восстановления после конфликтов и стихийных бедствий, обеспечение жилья и достойных условий жизни, создание устойчивых и здоровых городов, экологические и энергоэффективные практики, цифровизация и инновационные подходы, Цели устойчивого развития и Новая городская повестка, а также развитие регионального и международного партнерства.

В рамках мероприятия также будут представлены презентации, посвященные масштабным восстановительным и строительным работам, проведенным в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах, применяемым современным стандартам городского планирования и инновационным технологиям, достижениям Азербайджана в постконфликтный период, а также передовому опыту различных стран. Дискуссии, организованные с участием влиятельных ученых, занимающихся исследованиями в области городского планирования, укрепят обмен знаниями в этой области и послужат импульсом для принятия научно обоснованных решений в области устойчивого развития.

Форум завершится в Баку 17 октября.