Азербайджан и Беларусь реализуют проекты по созданию совместных производств

В Азербайджане активно развиваются совместные белорусско-азербайджанские проекты в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, что укрепляет экономическое сотрудничество между странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики - AZPROMO Турал Гаджылы на Азербайджано-Белорусском бизнес-форуме.

По его словам, в октябре прошлого года был заключён договор о совместном производстве и продаже лифтов в Азербайджане.

"На первом этапе в этом году планируется сборка двухсот лифтов. Участники бизнес-форума могли ознакомиться с совместным предприятием на выставке Baku Build, где у них был собственный стенд", - заявил он.

По словам Турала Гаджылы, сельское хозяйство остаётся важным направлением сотрудничества: рабочая группа продвигает проекты по увеличению взаимных поставок сельхозпродукции и привлечению инвестиций в агросектор, включая семеноводство, животноводство и ветеринарию.

"Реализуется проект по комплексным минеральным удобрениям, начата практическая работа по созданию совместного производства согласно подписанной дорожной карте и бюджету.

В Карабахском и Восточном Зангезурском экономических районах реализуются масштабные проекты, Карабах объявлен зоной "зелёной энергии".

Особое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии", - сказал он.

Он отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности действуют налоговые льготы: резиденты освобождены от налога на прибыль, имущество, землю и упрощённого налога сроком на 10 лет.

Турал Гаджылы напомнил, что в регионе функционирует Агдамский промышленный парк с современной инфраструктурой, созданной за счёт государства, что снижает сдержки входа и ускоряет реализацию проектов.

Была также отмечена активная совместная работа по экспорту, которая способствует дальнейшему укреплению экономического взаимодействия между Азербайджаном и Беларусью.