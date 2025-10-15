У кроссовера Haval затопило багажник

Китайский автопроизводитель Haval признал дефект, приводящий к затоплению багажника у гибридного кроссовера Haval Raptor.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CarNewsChina.

"Компания объяснила проблему плохим дренажем вокруг крышки зарядного порта, из-за чего в некоторых автомобилях вода просачивалась внутрь и скапливалась на полу багажника", - отмечается в публикации.

Автопроизводитель не раскрыл, сколько автомобилей может быть затронуто проблемой со скоплением воды в багажнике. С 15 октября Haval начал сервисную кампанию по проверке машин в своих авторизованных дилерских центрах. Машины, где будет выявлена неисправность или риск ее возникновения, будут отремонтированы бесплатно. Также Haval намерен улучшить контроль качества и усовершенствовать конструкцию дренажной системы.

Haval Raptor (на китайском рынке Menglong) - подзаряжаемый компактный гибридный кроссовер. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбированным двигателем, работающим в паре с двухмоторной системой Hi4.