Джейхун Байрамов встретился с новым генсеком ТЮРКПА

15 октября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял нового генерального секретаря Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиля Гасана.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел.

Министр Джейхун Байрамов поздравил Рамиля Гасана с назначением и пожелал успехов в деятельности. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ТЮРКПА, текущей и будущей деятельности Ассамблеи, перспективам расширения межпарламентского сотрудничества между странами-членами.

Министр отметил, что ТЮРКПА является важной площадкой для развития существующих братских и дружественных отношений между тюркскими государствами на межпарламентском уровне, и подчеркнул важность парламентской дипломатии в расширении сотрудничества между нашими государствами в политической, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и др. областях. Было отмечено, что расширение контактов между тюркскими государствами на различных уровнях способствует взаимовыгодному сотрудничеству в рамках региональных и международных организаций. Подчеркнуто значение сотрудничества ТЮРКПА с другими организациями, ответственными за межпарламентское сотрудничество.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.