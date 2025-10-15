В США представили беспилотную версию «Черного ястреба»

Компания Sikorsky представила беспилотную версию вертолета UH-60L Black Hawk ("Черный ястреб") на выставке Ассоциации армии США AUSA 2025.

Как передает Day.Az, особенности вертолета назвал журнал The Aviationist.

S-70UAS U-Hawk получил погрузочную платформу с откидными дверьми в передней части фюзеляжа. Благодаря отсутствию кабины объем грузового отсека увеличился на 25 процентов. Вертолет использует систему управления Matrix, которая обеспечивает полет без экипажа.

В компании заявляют, что беспилотный вертолет разработали за десять месяцев. Вице-президент Sikorsky Рич Бентон подчеркнул, что производитель может оперативно и в больших масштабах переделывать обычные вертолеты в беспилотники.

U-Hawk может находиться в воздухе до 14 часов без дозаправки, а дальность полета составляет около трех тысяч километров. Вертолет можно использовать для перевозки различных грузов и запуска малых беспилотников.