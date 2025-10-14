Дональд Трамп признал силу Президента Ильхама Алиева: Политик слова и дела

Автор: Акпер Гасанов

Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Саммите мира по Ближнему Востоку, который был организован по инициативе лидеров США и Египта Дональда Трампа и Абдель Фаттаха ас-Сиси, продолжает оставаться важной темой обсуждения в азербайджанском и зарубежном экспертном сообществе. И не только по причине очередной констатации стремительно растущего авторитета Азербайджана на мировой геополитической арене.

Как известно, во время церемонии рукопожатия с участниками саммита, Дональд Трамп пообщался с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время позирования для фотокорреспондентов Трамп и Алиев показали большой палец вверх. Потом между политиками произошел короткий диалог. "Вы не хотите иметь его врагом", - пошутил Трамп. И в этой шутке была изрядная доля истины.

Ведь, Президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал всему мировому сообществу, как можно и нужно отстаивать национальные интересы своего государства, восстанавливая справедливость. Отмечаемая в этом году пятая годовщина исторической победы нашей страны в 44-дневной Отечественной Войне - яркое тому подтверждение. Победа эта была добыта вопреки всем, казалось бы, сложившимся и укоренившимся обстоятельствам.

Азербайджан одержал победу не только над Арменией, но и над мировым армянством и над длинной очередью из политиков разного калибра и из самых разных стран, готовых обслуживать интересы армянства, зачастую в ущерб национальным интересам своей страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев доказал, что вслед за любым преступлением, рано или поздно, наступит неизбежное наказание.

И в этой связи укажу на то, что 13 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Сам факт превращения бывших лидеров карабахской хунты в обвиняемых, дающих показания в Бакинском военном суде - уже является примером торжества справедливости. При этом, важно отметить, что в ходе данного судебного разбирательства всплывают факты, доказывающие личную вину нынешнего руководства Армении в преступлениях против Азербайджана.

Например, был обнародован секретный приказ (боевое задание) за номером 0671 от 25.09.2020 года "Об огневом уничтожении населенных пунктов противника первого заместителя командующего - начальника штаба, генерал-майора "армии" самопровозглашенной структуры (крупнейшего вооруженного формирования вооруженных сил Армении - ред.) Камо Варданяна.

Из приказа следует, что командирам соединений и воинских частей в городе Ханкенди поручено до 28 сентября 2020 года нацелиться на населенные пункты, добавленные к вышеупомянутому приказу, рассчитать места для стрельбы и внести их в документы боевого применения, уточнить боевые расчеты, подготовить единичный боекомплект систем BM-21 (YARS) специально для стрельбы ракетами G-2000 с дальностью стрельбы 40 км в артиллерийских воинских частях и хранить 40 из 80 предназначенных для него ракет в транспортно-заряжающем автомобиле боевой машины, которая будет постоянно вести огонь, а остальные 40 загрузить в эту боевую машину до ее развертывания в боевой порядок и оснастить БМ-21 YARS сменными орудиями.

Обращает на себя особое внимание то, что в список населенных пунктов, подлежащих уничтожению огнем, добавленный к приказу, вошли города Мингячевир и Нафталан, Тертерский, Евлахский, Бейляганский, Агджабединский и другие районы Азербайджана, а также ряд поселков и сел. То есть, Армения не только вооружала карабахских сепаратистов, но и четко указывала им, по каким именно мирным азербайджанским городам стоит наносить удары.

Согласно оглашенным документам, была также представлена директива об уничтожении армянскими вооруженными силами населенных пунктов Азербайджана, не находившихся под оккупацией до 44-дневной Отечественной войны и населенных мирным населением, с указанием точных координат, подлежащих уничтожению, и типов ракет, которые следует использовать. Отмечалось, что координаты, указанные в данном документе в качестве целей, были проверены Вооруженными силами Азербайджанской Республики и было подтверждено, что они соответствуют населенным пунктам Азербайджанской Республики.

Да, обо всем этом стоит помнить, оценивая "миролюбивые" шаги нынешнего армянского руководства. Оно вынуждено было смириться с поражением, признать капитуляцию, согласиться на мирные инициативы официального Баку. В Ереване и в рядах мирового армянства убедились, сколь силен Азербайджан, возглавляемый Президентом Ильхамом Алиевым. Это политический лидер мирового уровня, враждовать с которым, как констатировал Дональд Трамп, не стоит никому.