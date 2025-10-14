Названа численность экономически активного населения Азербайджана

По предварительным данным на 1 октября 2025 года, численность экономически активного населения Азербайджана составила 5375,8 тыс. человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данная информация нашла отражение в макроэкономических показателях экономического и социального развития страны за январь-сентябрь 2025 года.

Сообщается, что по состоянию на 1 сентября текущего года численность наемных работников составила 1764,9 тыс. человек, в том числе 855,3 тыс. человек занято в государственном секторе экономики и 909,6 тыс. человек в негосударственном секторе экономики.

В нефтегазовом секторе экономики было занято 31,2 тыс. человек, а в ненефтегазовом секторе - 1733,7 тыс. человек. Из занятых на предприятиях и в организациях наемных работников 23,1% работают в сфере производства продукции, в том числе 7,7% - в обрабатывающей промышленности, 6,8% - в строительстве, 2,7% - в водоснабжении, очистке и переработке отходов, 2,4% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 1,8% - в горнодобывающей промышленности, 1,7% - в производстве, распределении и снабжении электроэнергией, газом и паром.

Из числа занятых в сфере услуг 19% были заняты в торговле и ремонте транспортных средств, 18% - в образовании, 8,6% - в предоставлении медицинских и социальных услуг населению, 6,3% - в государственном управлении и обороне, социальном обеспечении, 4,2% - в транспорте и складском хозяйстве, 3,9% - в административном и вспомогательном обслуживании, 3,9% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 3,7% - в сфере размещения туристов и общественного питания, 2,9% - в сфере отдыха, развлечений и искусства, 2,3% - в финансовой и страховой деятельности, 1,9% - в сфере информации и связи, 1,1% - в операциях с недвижимым имуществом и 1,1% - в прочих сферах предоставления услуг.