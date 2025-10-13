https://news.day.az/world/1787913.html Израиль заявил о получении тел четырёх заложников Израильская армия получила тела четырёх заложников в секторе Газа при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста. Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-служба армии. Согласно информации, тела военнослужащих доставляются на территорию Израиля для проведения процедуры опознания.
Израиль заявил о получении тел четырёх заложников
Израильская армия получила тела четырёх заложников в секторе Газа при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-служба армии.
Согласно информации, тела военнослужащих доставляются на территорию Израиля для проведения процедуры опознания.
Имена погибших пока не разглашаются.
