Израиль заявил о получении тел четырёх заложников

Израильская армия получила тела четырёх заложников в секторе Газа при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-служба армии.

Согласно информации, тела военнослужащих доставляются на территорию Израиля для проведения процедуры опознания.

Имена погибших пока не разглашаются.