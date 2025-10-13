Исследователи предупредили о необратимых климатических изменениях накануне COP30

Глобальное потепление пересекает опасные пороги раньше, чем ожидалось, и коралловые рифы во всем мире уже находятся в состоянии почти необратимого отмирания. Это знаменует собой то, что ученые в понедельник назвали первой "переломной точкой" в коллапсе экосистемы, вызванном изменением климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, предупреждение, содержащееся в докладе "Глобальные переломные моменты", подготовленном 160 исследователями со всего мира и обобщающем новаторские научные достижения для оценки точек невозврата, появилось всего за несколько недель до климатического саммита COP30, который пройдет в этом году на окраине тропических лесов Амазонки в Бразилии.

В докладе говорится, что эта же система тропических лесов теперь находится под угрозой исчезновения, если средняя глобальная температура превысит 1,5 градуса по Цельсию, исходя из темпов вырубки лесов. При этом предполагаемый порог для Амазонии пересмотрен в сторону понижения.

Также вызывает беспокойство, если температура продолжит расти, угроза нарушения основного океанического течения, называемого Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМЦ), которая обеспечивает мягкие зимы в Северной Европе.

"К сожалению, изменения в климате и биосфере сейчас происходят стремительно", - говорит ученый-эколог Тим Лентон из Эксетерского университета, который является ведущим автором доклада. Он отметил позитивные сдвиги в постепенном отказе от ископаемого топлива, наиболее ответственного за изменение климата. К примеру, по данным некоммерческого аналитического центра Ember, в этом году возобновляемые источники энергии впервые обеспечили большую выработку электроэнергии, чем уголь.

На ноябрьской конференции COP30 ученые призвали страны работать над сокращением выбросов углерода, способствующих потеплению климата.

Ученые удивлены тем, насколько быстро происходят изменения в природе: по данным научных агентств ООН и ЕС, средняя глобальная температура уже выросла на 1,3-1,4 градуса по Цельсию по сравнению со средним показателем доиндустриальной эпохи.

Последние два года стали самыми теплыми за всю историю наблюдений на Земле: морские волны тепла подвергли 84% рифов планеты обесцвечиванию, а в некоторых случаях и гибели. Коралловые рифы обеспечивают существование примерно четверти морской жизни.

Ученые предположили, что для восстановления кораллов миру придется резко усилить меры по борьбе с изменением климата, чтобы снизить температуру до уровня всего лишь на 1 градус Цельсия выше доиндустриального среднего показателя.

"В новом отчете четко указано, что с каждым годом увеличиваются масштабы и величина негативных последствий изменения климата", - заявил старший научный сотрудник Центра климатических наук CSIRO в Австралии Пеп Канаделл.

Судя по национальной политике, в этом столетии мир ожидает потепление примерно на 3,1 градуса Цельсия.