Упрощение таможенных операций с Ираном и Россией является приоритетом

Реализуемые меры в сфере транспорта требуют синхронного совершенствования инфраструктуры таможенных и погранично-пропускных пунктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трехсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что в этом контексте упрощение и цифровизация таможенных операций являются одними из приоритетных направлений сотрудничества.

"Поэтому наша сегодняшняя трехсторонняя встреча будет посвящена обсуждению всех этих актуальных вопросов. Уверены, что проведённые переговоры и принятые нами решения будут способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в соответствующих областях и принесут пользу всем трем странам и нашему региону в целом", - заключил Шахин Мустафаев.