https://news.day.az/sport/1787523.html Бахрам Раджабзаде заявил о завершении карьеры Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде принял участие в очередном поединке в рамках турнира Glory 104. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Раджабзаде сразился с марокканцем Тариком Хбабезом. Поединок завершился победой марокканского бойца. Таким образом, Хбабез стал новым чемпионом в полутяжелом весе.
Бахрам Раджабзаде заявил о завершении карьеры
Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде принял участие в очередном поединке в рамках турнира Glory 104.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Раджабзаде сразился с марокканцем Тариком Хбабезом.
Поединок завершился победой марокканского бойца. Таким образом, Хбабез стал новым чемпионом в полутяжелом весе.
После боя наш спортсмен заявил о завершении карьеры.
Бахрам Раджабзаде одержал победу в 72 поединках (64 нокаута) и потерпел пять поражений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре