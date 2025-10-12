Бахрам Раджабзаде заявил о завершении карьеры

Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде принял участие в очередном поединке в рамках турнира Glory 104.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Раджабзаде сразился с марокканцем Тариком Хбабезом.

Поединок завершился победой марокканского бойца. Таким образом, Хбабез стал новым чемпионом в полутяжелом весе.

После боя наш спортсмен заявил о завершении карьеры.

Бахрам Раджабзаде одержал победу в 72 поединках (64 нокаута) и потерпел пять поражений.