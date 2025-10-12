Разработан «эликсир» быстрой зарядки электромобилей

Британский энергетический гигант Shell объявил о разработке охлаждающей жидкости, способной сократить время зарядки электромобилей до беспрецедентных десяти минут. Эта инновация призвана устранить одно из ключевых препятствий на пути массового внедрения электромобилей - длительность процесса пополнения заряда. Об этом сообщает издание New Atlas (NA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработанная в сотрудничестве с компанией RML Group, новая жидкость, получившая название EV-Plus, уже продемонстрировала впечатляющие результаты. В ходе испытаний экспериментальная батарея емкостью 34 кВтч зарядилась с 10 до 80 % менее чем за десять минут. Это достижение стало возможным благодаря эффективному управлению тепловыми режимами тяговой батареи, что критически важно при использовании высокотоковых экспресс-зарядок.

Ключевая особенность EV-Plus заключается в ее диэлектрических свойствах, что позволяет жидкости безопасно контактировать непосредственно с внутренними элементами аккумуляторных ячеек. Такой прямой контакт обеспечивает оптимальный температурный контроль, предотвращая опасный перегрев, который может существенно снизить ресурс батареи. Помимо этого, технология способствует оптимальной работе энергоблока в холодное время года, подогревая его для лучшего приема и отдачи заряда. Shell отмечает, что обширный опыт компании в производстве трансформаторных масел для энергетического сектора сыграл ключевую роль в создании этого диэлектрического состава.

По оценкам Shell, применение EV-Plus в электромобиле с оптимизированной аэродинамикой, потребляющим не более 1 кВтч на 10 км пробега, позволит восполнять до 24 км запаса хода всего за одну минуту зарядки. Для сравнения, современные электромобили традиционной конструкции за то же время восстанавливают в среднем лишь около 5 км. Хотя для батарей большей емкости время полного заряда, вероятно, превысит заявленные десять минут, само появление такой технологии знаменует собой значительный прорыв в индустрии электромобилей.

Shell пока не раскрывает конкретные сроки начала применения EV-Plus партнерами, однако, учитывая глобальный охват бизнеса компании, ожидается, что автопроизводители по всему миру проявят большой интерес к этой разработке, способной существенно облегчить жизнь владельцам электромобилей.