Двусторонние контакты между Азербайджаном и Россией не прерывались

Двусторонние контакты между Россией и Азербайджаном не прерывались.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Контакты, собственно, не прерывались. И справедливости ради нужно сказать, что, несмотря на то что момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объемы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост", - сказал Песков, отметив, что Москва ждет решения проблемных вопросов с Баку.