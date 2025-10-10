Военные США обеспокоились из-за дронов

Военные США обеспокоены активным использованием дронов в ходе украинского конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"До недавнего времени эксперты в области обороны ожидали, что новые беспилотные технологии позволят американским войскам обнаруживать и уничтожать врага на расстоянии, сокращая продолжительность войн и снижая их риски", - утверждается в публикации.

Согласно материалу, боевые действия в Украине продемонстрировали, что "все оказалось наоборот". В связи с этим в американских Вооруженных силах ищут способ идти в ногу со временем, несмотря на бюрократические и политические вопросы.