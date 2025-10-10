Мечеть в Физули станет символом дружбы, единства и духовного возрождения Карабаха

Новая мечеть, которая будет построена в Физули при поддержке Туркменистана, имеет глубокий символический смысл не только с религиозной и культурной точки зрения, но и с духовной и политической.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила член правления Центра анализа международных отношений Гюльшан Пашаева на брифинге по случаю церемонии закладки фундамента мечети в Физули в качестве дара Туркменистана азербайджанскому народу.

По её словам, новая мечеть является живым проявлением дружбы, братства и общей истории туркменского и азербайджанского народов.

"Карабахские земли, долгое время подвергавшиеся разрушениям, сегодня восстанавливаются: строятся новые дороги, школы, дома культуры и населенные пункты. Мечеть, возводимая в Физули по инициативе и при поддержке братского Туркменистана, является неотъемлемой частью процесса реконструкции, проводимой нашим государством, а также ярким примером духовной поддержки туркменского народа. Звук азана, который зазвучит с минаретов этой мечети, олицетворяет свободное дыхание Карабаха, восстановление справедливости и тюркско-исламскую солидарность. Она станет символом духовного возрождения, мира, единства и взаимного доверия на освобождённых от оккупации землях", - подчеркнула Пашаева.

Она отметила, что связи между Азербайджаном и Туркменистаном за последние годы достигли образцового уровня.

"Эти отношения следует ценить не только в рамках дипломатического, политического, экономического и культурного партнерства, но и как братские связи. Между двумя странами активно развивается сотрудничество в области энергетики, транспорта и логистики. Соглашение о совместной разработке месторождения "Достлуг" в Каспийском море в 2021 году является тому ярким примером прочной основы дружбы и взаимного доверия между народами. Растущая торговля через Каспийское море, регулярные перевозки между портами Баку и Туркменбаши, а также логистическое сотрудничество укрепляют стратегическую интеграцию региона. Азербайджан и Туркменистан в рамках Организации тюркских государств совместно работают над сохранением и передачей будущим поколениям общих ценностей, языка, истории и культуры", - добавила она.

Г. Пашаева подчеркнула, что сегодняшний этап строительства мечети является не только фундаментом здания, но и важной страницей международного сотрудничества и дружественных отношений в восстановлении Карабаха.

"Участие Туркменистана в этом проекте демонстрирует, что братские государства искренне заинтересованы в восстановлении освобождённых территорий и их социально-экономической и культурной жизни. Сегодня мы пишем историю: мечеть в Физули станет вечным символом дружбы, солидарности и культурного единства для будущих поколений", - заключила она.