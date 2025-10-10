Подписан меморандум между ПО “Азнефть” и сингапурскими компаниями

Между производственным объединением SOCAR "Азнефть", компаниями Kranji Solution и MySep Pte подписан меморандум о взаимопонимании, сообщает Day.Az со ссылкой на "Азнефть".

Отмечается, что документ подписали первый заместитель генерального директора - главный инженер ПО "Азнефть" Тофиг Гейдаров, технический директор компании Kranji Solution Мишель ван Ворселин и руководитель MySep Pte Гай Хеллинкс.

"Согласно документу, будет проведена модернизация сепараторов, эксплуатируемых в системах сбора и транспортировки нефти и газа в структурах "Азнефть". Кроме того, 10 сотрудников пройдут специализированное обучение. В результате этого проектирование сепараторов, устранение неисправностей, проверки соответствия и повышения мощности будут выполняться местными специалистами самостоятельно, что позволит свести к минимуму риски осложнений в системах сбора и транспортировки", - говорится в информации.