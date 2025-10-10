В Баку набирает темп масштабное дорожное строительство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezer Xeber, строительство автомобильной дороги от улицы Гасана Алиева до станции метро "Короглу" ведется ускоренными темпами. Параллельно вдоль трассы возводятся тоннели и подземные переходы.

Новая дорога спроектирована параллельно проспектам Зии Буниятова и Гейдара Алиева.

На некоторых пересечениях активно продолжается строительство тоннелей, чтобы предотвратить искусственные заторы на альтернативной магистрали.

Представитель Государственного агентства автомобильных дорог также отметил, что в целом выполнено около 35% работ.

