iPhone 4s превратили в Sony PlayStation

Пользователь форума Reddit с ником Retr0ddicted представил модифицированный iPhone 4s, который он превратил в полноценную портативную ретроприставку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автор устройства откатил систему до iOS 6.1.3, выполнил джейлбрейк и установил эмулятор RetroArch, обеспечив поддержку игр с множества платформ вплоть до Sony PlayStation. Для удобства управления смартфон был оснащен физическими кнопками от консоли PS Vita, интегрированные через печатную плату от Bluetooth-клавиатуры.

Все элементы размещены в металлическом корпусе с лазерной гравировкой персонажа Кирби, из-за чего устройство можно принять за некую коллекционную консоль производства Nintendo. По словам автора, выбор именно кнопок от PS Vita был обусловлен их высокой точностью и отзывчивостью в отличие от стандартных микропереключателей.

Внутри модифицированного устройства также установлены дополнительные модули проводки и Bluetooth-плата, обеспечивающие работу физических кнопок. Несмотря на небольшую задержку отклика, приставка остается полностью функциональной и позволяет с комфортом запускать классические игровые проекты на 3,5-дюймовом экране iPhone 4s.