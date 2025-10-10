Китай ввел портовый сбор для американских кораблей

Китай с 14 октября планирует ввести специальный портовый сбор для судов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта КНР.

В заявлении говорится, что китайская сторона будет взимать сбор с кораблей, которые принадлежат или используются американскими компаниями, а также с судов компаний, в которых США владеют 25% или более акций.

"С 14 октября 2025 года будет взиматься сбор в размере 400 юаней (около $56) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года будет взиматься сбор в размере 640 юаней (около $89) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года будет взиматься сбор в размере 880 юаней (около $123) за тонну нетто", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к 2028 году сбор составит 1120 юаней (около $157). При этом сбор будет проводиться только по первому порту захода, даже если за время рейса корабль проходит несколько портов КНР.

Минтранс отметил, что подобные меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов.