В доме футболиста «Реала» произошел пожар
В мадридском доме нападающего "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Marca.
Инцидент случился 9 октября в жилом районе Ла-Моралеха в пригороде испанской столицы Алькобендас.
Возгорание в подвале особняка было зафиксировано около 11:00 по местному времени. Прибывшие пожарные расчеты локализовали огонь, однако сауна полностью уничтожена. Дым распространился на два этажа здания, но жертв и пострадавших нет.
На момент происшествия Винисиус Жуниор находился в расположении сборной Бразилии, которая готовится к товарищеским матчам. Причины возгорания устанавливаются, правоохранительные органы и пожарная служба проводят осмотр места происшествия.
Это не первый неприятный инцидент, связанный с бразильским футболистом в Испании. Ранее Винисиус неоднократно становился объектом расистских нападок со стороны болельщиков, что вызывало широкий общественный резонанс. В настоящее время игрок не комментировал произошедшее.
