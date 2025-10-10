Формат "СНГ+" откроет новые возможности для взаимодействия с другими странами и организациями

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, проходящем в Душанбе, и заявил о поддержке инициатив, направленных на расширение международного сотрудничества Содружества, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"И так же, как и многие присутствующие, мы поддерживаем углубление контактов между Содружеством и Шанхайской организацией сотрудничества. На это нацелен подготовленный проект решения о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ", - отметил глава государства.

По словам Путина, такое решение позволит в полной мере использовать потенциал взаимодействия двух объединений - СНГ и ШОС - для укрепления безопасности и обеспечения устойчивого развития стран Евразии.

"Действительно, было бы полезно в полной мере использовать потенциал взаимодействия двух организаций для обеспечения безопасного и устойчивого развития наших стран и всего Евразийского региона", - подчеркнул президент.

Владимир Путин также выразил поддержку решению о создании нового формата сотрудничества "СНГ+". Он отметил, что эта инициатива придаст новый импульс развитию Содружества и позволит расширить круг его партнёров.

"Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы - "СНГ+". Это позволит активнее вовлекать в Содружество другие государства и международные структуры", - заявил российский лидер.