Раскрыт секрет передвижения загадочных статуй с острова Пасхи

Ученые раскрыли одну из самых загадочных тайн археологии: как жители острова Пасхи смогли передвинуть каменные статуи весом до 80 тонн. Исследование, опубликованное международной группой антропологов, показало, что моаи не волокли по земле, а они буквально сами "ходили" к месту установки, покачиваясь из стороны в сторону.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

С помощью 3D-моделирования и экспериментов с четырехтонной копией статуи исследователи подтвердили, что древние жители Рапануи привязывали к ним канаты и раскачивали их в зигзагообразном движении. Такая техника позволяла небольшой группе людей перемещать огромные моаи на десятки метров без особых усилий. "Как только статуя начинает раскачиваться, она идет сама, - пояснил профессор Карл Липо из Университета Бингемтона. - Нужно лишь поддерживать ритм".

Форма и наклон статуй, как выяснилось, были продуманы специально для такого способа передвижения: широкое D-образное основание и центр тяжести, смещенный вперед, делали движение устойчивым и естественным. Более того, на острове сохранились особые "дороги моаи" шириной около 4,5 метра с вогнутым рельефом - идеальные для того, чтобы статуи могли "шагать".

Открытие не только подтвердило достоверность древних легенд, утверждавших, что каменные гиганты "шли сами", но и показало высокий уровень инженерной мысли народа Рапануи.