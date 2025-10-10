"Такие достижения будут вдохновлять, а не подавлять!"

Итоги завершившиеся на днях Игры стран СНГ стали для кого-то удачными, для кого-то не очень. Были у нас виды спорта, которые принесли по четыре, пять и даже шесть золотых медалей, а были, завершившие турнир вообще без единой медали.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, художественная гимнастика стала одним из тех видов спорта, в которых, с одной стороны, мы завоевали восемь медалей, с другой - среди них не было "золота".

Как можно расценить итоги соревнований по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок на Играх стран СНГ? Именно с этого вопроса İdman.Biz начал интервью с тренером юниорской сборной Назрин Джафарзаде:

- Я считаю, что девочки выступили достойно. Четыре "серебра" и четыре "бронзы" - это хороший результат для нашей команды. Конечно, хотелось "золота", но это на этот раз получилось так. Это спорт и это еще один повод, чтобы поработать над собой.

- Какая из серебряных медалей была максимально близка к золотой?

- Это серебро Азады Атакишиевой на соревнованиях с мячом. Она проиграла всего 0,150 балла российской гимнастке.

- Чего не хватило для победы?

Не хватило как раз этих самых ,0150 балла (смеется). А если серьезно, то она совершила ошибку, на которой и потеряла эти тысячные... Но я списываю это не столько на неумение, сколько на волнение. Это было ее первым выступлением, как юниорки, на столь серьезном турнире.

- Но ведь говорят, что дома и стены помогают. Насколько эти стены оказались родными для наших "художниц"?

- Они были очень даже родными! Болельщики очень активно и эмоционально поддерживали нас, родители гимнасток приехали, чтобы поддержать своих детей! Правда, у родных стен есть еще и маленький минус - они буквально принуждают к удачному выступлению, заставляя волноваться гораздо больше, чем выступая за рубежом. И потому спортсмены могут ошибаться от волнения. Как это и произошло с Азадой.

- Но она проиграла не кому-нибудь, а россиянке. Кстати, российские художницы реально непобедимы?

- Мы как минимум года четыре не соревновались с ними и это новое поколение юниорок, с которым мы столкнулись впервые. Для того, чтобы ответить на этот вопрос более конкретно, нужно как минимум три-четыре турнира посостязаться вместе с ними. Но то, что они очень сильны и у них хорошая школа - это однозначно. Российская школа художественной гимнастики - одна из лучших в мире и это неоспоримо.

- Возвращаясь к Азаде - она взяла еще два "серебра", таким образом став трижды второй. Как вы думаете, это ее вдохновит?

- Конечно, вдохновит! Ведь как я уже говорила, это ее первый турнир такого уровня и взять на таком турнире стразу три серебряные медали для гимнастки-дебютантки это, несомненно, большой успех. Азада завоевала "серебро" на мяче, ленте, в многоборье - она молодец!

Кроме того, Фидан Гурбанлы завоевала "серебро" с булавами. Такие достижения будут их вдохновлять.

- В этом году крупных соревнованиях уже не будет. На следующий год есть планы превратить "серебро" в "золото"?

- Ну, начнем с того, что Игр стран СНГ в следующем году не будет, а будут гораздо более крупные турниры. Я горжусь девочками, и как я уже говорила, рада их нынешнему рада результату. Правда, всегда есть куда стремиться. В следующем году мы постараемся завоевать медали минимум такого же достоинства на более крупных международных соревнованиях.