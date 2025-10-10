В Азербайджане определены критерии награждения юбилейной медалью к 30-летию Конституции

В честь 30-летия Конституции Азербайджана будет учреждена юбилейная медаль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что юбилейная медаль будет вручена лицам, внесшим вклад в разработку, совершенствование и пропаганду Конституции, развитие законодательной и правовой системы, обеспечение верховенства Конституции, укрепление государственной независимости, защиту основных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией, формирование и развитие конституционных идей и принципов, а также за особые заслуги перед Азербайджанским государством.

Награждение юбилейной медалью будет проводиться органом (организацией), определяемым уполномоченным органом исполнительной власти.