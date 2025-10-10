https://news.day.az/world/1787147.html Гигантские джеты заметили в Пуэрто-Рико - ВИДЕО Огромные электрические разряды, похожие на "красные спрайты, но ещё более мощные - так называемые гигантские джеты - заметили в Пуэрто-Рико. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такие джеты до 10 раз мощнее обычных молний. Эти разряды достигают нижних слоёв ионосферы, прорываясь высоко вверх из грозовых облаков.
Гигантские джеты заметили в Пуэрто-Рико - ВИДЕО
Огромные электрические разряды, похожие на "красные спрайты, но ещё более мощные - так называемые гигантские джеты - заметили в Пуэрто-Рико.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Такие джеты до 10 раз мощнее обычных молний. Эти разряды достигают нижних слоёв ионосферы, прорываясь высоко вверх из грозовых облаков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре