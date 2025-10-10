Огромные электрические разряды, похожие на "красные спрайты, но ещё более мощные - так называемые гигантские джеты - заметили в Пуэрто-Рико.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Такие джеты до 10 раз мощнее обычных молний. Эти разряды достигают нижних слоёв ионосферы, прорываясь высоко вверх из грозовых облаков.