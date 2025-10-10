Директора одной из бакинских школ освободили от должности

Директор средней общеобразовательной школы №201 города Баку Афаг Алиева освобождена от должности.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство дошкольного и общего образования (MÜTDA).

Отмечается, что согласно соответствующему распоряжению директора Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багирова, директор средней общеобразовательной школы №201 города Баку Афаг Алиева освобождена от занимаемой должности за допущенные нарушения в своей деятельности.