Директора одной из бакинских школ освободили от должности

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство дошкольного и общего образования (MÜTDA).
Отмечается, что согласно соответствующему распоряжению директора Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багирова, директор средней общеобразовательной школы №201 города Баку Афаг Алиева освобождена от занимаемой должности за допущенные нарушения в своей деятельности.
