Сколько человек получили пенсии и пособия по случаю потери кормильца?

В сентябре 2025 года более 186,7 тысячи человек получили пенсии и пособия по случаю потери кормильца.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗ), из них свыше 136,9 тысячи человек получают пенсию, а более 49,7 тысячи - пособие.

Отмечается, что в сентябре 2024 года пенсии и пособия по случаю потери кормильца были выплачены более чем 185 тысячам человек, из которых свыше 134 тысяч получали пенсию, а более 51 тысячи - пособие.